«Не даю комментарии по этому поводу». Вяльбе отказалась комментировать продажу телеправ на Кубок России по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась комментировать продажу телеправ на Кубок России по лыжным гонкам.

«Я не даю комментарии по этому поводу», – ответила Вяльбе на вопрос Sports.ru

В сентябре Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат компании «Телеспорт». Но первые два этапа Кубка России не были показаны по ТВ.

Сегодня «Телеспорт» сообщил, что трансляций нет, так как у них отсутствуют права на показ Кубка России.

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