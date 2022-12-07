Бернарду Силва: «Роналду помогает Португалии. Он прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии»

Бернарду Силва считает, что внес свой вклад в победу Португалии.

В матче 1/8 финала сборная обыграла Швейцарию (6:1). Роналду вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями он не отметился.

«В раздевалке он прекрасно проявил себя. И он был в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть», – сказал хавбек .

Силва также считает, что присутствие и поведение Роналду не доставляет никаких проблем.

«Нет, не думаю, что это так. Считаю, что сейчас он нам помогает», – добавил .

Бруну о том, что Португалия без Роналду лучше: «Мы выиграли два первых матча с ним в старте. Он счастлив из-за результата»

Рамуш о Роналду: «Он мой ориентир, капитан и лидер команды. Многие из нас считают его кумиром»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ