Флик остается в сборной Германии: «На Евро-2024 можем добиться большего, чем на ЧМ-2022»
Ханси Флик продолжит работу во главе сборной Германии.
Так решили на саммите Немецкого футбольного союза (DFB) в среду днем после вылета сборной Германии с ЧМ-2022.
В DFB сообщили о «дружеском и конструктивном обсуждении текущей ситуации и перспектив сборной Германии» между главой организации Берндом Нойендорфом, вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке и Фликом.
«Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре», – сказал Флик.
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