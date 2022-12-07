Флик остается в сборной Германии: «На Евро-2024 можем добиться большего, чем на ЧМ-2022»

продолжит работу во главе сборной Германии.

Так решили на саммите Немецкого футбольного союза (DFB) в среду днем после вылета сборной Германии с .

В DFB сообщили о «дружеском и конструктивном обсуждении текущей ситуации и перспектив сборной между главой организации Берндом Нойендорфом, вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке и Фликом.

«Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре», – сказал Флик.

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