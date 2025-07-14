«Фламенго» не продал Уэсли «Роме» за 22 млн евро и требует 25 млн – клуб ранее отклонил предложение «Зенита» на эту сумму
«Фламенго» отклонил предложение «Ромы» по Уэсли Франсе.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бразильский клуб отказался продавать защитника за 22 миллиона евро. «Фламенго» требует 25 млн евро – столько готов был заплатить за Уэсли «Зенит». Напомним, в июне бразильцы отклонили предложение петербуржцев – утверждалось, что клуб потребовал 30 млн евро.
Сообщается, что Уэсли настаивает на переходе в «Рому» и уже согласовал контракт с клубом.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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