Стеф Карри – спортсмен года по версии Sports Illustrated
Известное американское издание Sports Illustrated признало разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри лучшим спортсменом 2022 года.
В уходящем году Карри в четвертый раз стал чемпионом НБА и впервые за карьеру получил награду MVP финальной серии. Также он стал первым обладателем награды MVP финала Западной конференции.
В феврале Карри был признан Самым ценным игроком Матча всех звезд НБА, который проходил в Кливленде. В мае звездный баскетболист завершил обучение в университете Дэвидсон. В конце августа университет вывел из обращения игровой номер Карри и ввел разыгрывающего в Зал славы.
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