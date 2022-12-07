Стеф Карри – спортсмен года по версии Sports Illustrated

Известное американское издание Sports Illustrated признало разыгрывающего лучшим спортсменом 2022 года.

В уходящем году Карри в четвертый раз стал чемпионом и впервые за карьеру получил награду MVP финальной серии. Также он стал первым обладателем награды MVP финала Западной конференции.

В феврале Карри был признан Самым ценным игроком всех звезд НБА, который проходил в Кливленде. В мае звездный баскетболист завершил обучение в университете Дэвидсон. В конце августа университет вывел из обращения игровой номер Карри и ввел разыгрывающего в Зал славы.

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