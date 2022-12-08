Вахид Халилходжич высказался о современных футболистах.

«Общество меняется, и футбол – вместе с ним. Теперь игроки зарабатывают огромные деньги и окружены паразитами, которые расхваливают любой поступок футболиста. Они окружены девушками, которые внушают им, что все они – Ален Делон или Жан-Поль Бельмондо.

Как можно кричать на парня, который зарабатывает 15 миллионов в год? Вы должны завоевать их доверие как тренер и как мужчина, чтобы справиться с ними», – заявил экс-тренер «Лилля», сборных , Японии и Алжира в интервью So Foot.

Халилходжич о Гвардиоле: «Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, бла-бла, обо всем, что людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с «Лиллем»?»

Вахид Халилходжич – уникальный тренер. Вывел 4 разные сборные на ЧМ (рекорд), но из трех уволили перед стартом турнира

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ