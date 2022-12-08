Вахид Халилходжич: «Игроки окружены паразитами и девушками, внушающими им, что все они – Делон или Бельмондо. Как кричать на парня, зарабатывающего 15 млн в год?»
Вахид Халилходжич высказался о современных футболистах.
«Общество меняется, и футбол – вместе с ним. Теперь игроки зарабатывают огромные деньги и окружены паразитами, которые расхваливают любой поступок футболиста. Они окружены девушками, которые внушают им, что все они – Ален Делон или Жан-Поль Бельмондо.
Как можно кричать на парня, который зарабатывает 15 миллионов в год? Вы должны завоевать их доверие как тренер и как мужчина, чтобы справиться с ними», – заявил экс-тренер «Лилля», сборных Марокко, Японии и Алжира в интервью So Foot.
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