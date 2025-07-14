Три футболиста «Зенита» сыграли за «Войводину» в товарищеском матче. Семак объяснил: «Попросили усилить – мы постарались дать хороших игроков. Хотелось, чтобы ребята получили больше практики»

Сергей Семак объяснил, почему три игрока «Зенита» сыграли за «Войводину».

В сегодняшнем товарищеском матче «Зенит» одержал победу над сербской командой со счетом 2:0. В воскресенье сине-бело-голубые разгромили «Войводину» со счетом 7:1.

– Три футболиста «Зенита» – Волков, Фролов и Лобов – вышли на поле в форме «Войводины». Не совсем привычная ситуация.

– Сегодня утром представители «Войводины» попросили предоставить им троих игроков. Мы, конечно, думали, что ребята начнут в стартовом составе, что сопернику совсем не хватает игроков, совсем все плохо. Но оказалось, не так. И, в принципе, достаточно хороший состав вышел у них в первом тайме.

Хотелось бы, чтобы наши ребята больше получили игровой практики, имею в виду Лобова и Волкова, прежде всего. Но здесь отсутствие коммуникации повлияло на количество игрового времени, которое они сыграли. «Войводина » попросила усилить, мы, конечно, постарались дать хороших игроков, чтобы качество игры у них не терялось, – сказал главный тренер «Зенита ».