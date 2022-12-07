«Локо» будет платить большую часть зарплаты Педриньо во время аренды. У «Сан-Паулу» есть опция выкупа (Metaratings)
Стали известны детали сделки между «Локомотивом» и «Сан-Паулу» по Педриньо.
Московский клуб отдал бразильца в аренду на год. По данным Metaratings.ru, большую часть зарплаты Педриньо будет платить «Локомотив», лишь небольшая часть будет покрываться «Сан-Паулу».
Кроме того, у бразильского клуба есть опция выкупа полузащитника. Сумма возможного трансфера будет меньше, чем «Локо» заплатил за игрока. Напомним, бразилец присоединился к «Локо» в сентябре этого года. Московский клуб прибрел его у «Ред Булл Брагантино» за 5+1 млн евро.
В РПЛ бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями. В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.
На поле он в последний раз выходил 22 октября. Подробная статистика футболиста – здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии