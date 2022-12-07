«Барсе» интересен Мартинелли. Вингера могут купить летом, если он не договорится с «Арсеналом» о новом контракте

«Барселоне» интересен левый вингер .

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб внимательно следит за игрой 21-летнего футболиста на в составе сборной . «Барса» наблюдала за ним и по ходу этого сезона.

Действующий контракт Габриэла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Он может стать трансферной целью «Барселоны» на лето, если не подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

«Барселона» получает очень хорошие отзывы о Мартинелли, а также владеет полной информацией о его действиях относительно будущего. Сине-гранатовые считают, что следующим летом нужно будет усилить атаку, и ищут молодых игроков с международным опытом.

«Арсенал» пытается продлить контракт с Мартинелли, но об условиях нового соглашения договориться пока не удается. Вингеру комфортно в Лондоне, все указывает на то, что он подпишет новый контракт сроком на 4 года, однако Мартинелли знает об интересе со стороны «Барселоны».

У каталонского клуба очень хорошие отношения с окружением игрока. «Барселона» ждет развития ситуации. Если Мартинелли не договорится с «Арсеналом» о новом контракте, постарается подписать игрока.

В этом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. В составе Бразилии на ЧМ-2022 он принял участие в трех матчах, выйдя на замену в играх против Сербии (2:0) и Южной Кореи (4:1), а также целиком отыграв матч с Камеруном (0:1).

Полную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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