«Лейпциг» покупает Йохана Бакайоко у ПСВ за 18+4 млн евро. «Боруссия» и «Байер» интересовались вингером

«РБ Лейпциг» подпишет Йохана Бакайоко.

Немецкий клуб достиг принципиальной договоренности с ПСВ о трансфере 22-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

«Лейпциг » заплатит за игрока 18 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 4 млн евро. Футболист пройдет медосмотр во вторник или среду и подпишет контракт до 2030 года.

Интерес к бельгийцу также проявляли «Байер » и дортмундская «Боруссия ».

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Бакайоко провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь .