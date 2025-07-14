«Лейпциг» покупает Йохана Бакайоко у ПСВ за 18+4 млн евро. «Боруссия» и «Байер» интересовались вингером
«РБ Лейпциг» подпишет Йохана Бакайоко.
Немецкий клуб достиг принципиальной договоренности с ПСВ о трансфере 22-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
«Лейпциг» заплатит за игрока 18 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму 4 млн евро. Футболист пройдет медосмотр во вторник или среду и подпишет контракт до 2030 года.
Интерес к бельгийцу также проявляли «Байер» и дортмундская «Боруссия».
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Бакайоко провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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