На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора. На трансляциях РПЛ планируют сделать так же

На сайте «Матч ТВ» появилась возможность смотреть матчи без комментатора.

На сайте телеканала стал доступен набор дополнительных опций для просмотра трансляций: выбор звуковых дорожек, выбор камеры и онлайн-статистика игры.

Зрители смогут выбрать, смотреть матч с комментарием или без него, а также выбрать одну из шести камер. Можно следить за отдельно взятым игроком, скамейкой запасных или наблюдать за игрой с тактической камеры.

Новые возможности для просмотра уже доступны на трансляциях матчей чемпионата мира в Катаре, начиная с четвертьфиналов.

«Запрос на разносторонний функционал уже давно был сформирован аудиторией спортивных болельщиков. В спорте, как и в кино, крайне важны детали – с новыми возможностями плеера зритель сам может выбрать одну из шести камер, а также включить интершум со стадиона.

Мы рады, что на решающих матчах чемпионата мира по футболу зрители смогут получить новый опыт, который, уверен, их увлечет. В будущем мы планируем постепенно внедрять этот функционал и на другие соревнования, в том числе на матчи Мир РПЛ», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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