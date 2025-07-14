Руденко о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Зенит» – явный претендент, «Краснодар» поборется, «Локомотив». По «Спартаку» не могу сказать»

Александр Руденко назвал претендентов на чемпионство в новом сезоне Мир РПЛ.

– Кого из команд РПЛ видите основными претендентами на чемпионство в РПЛ?

– «Локомотив ». «Зенит», они хорошо укрепляются. «Краснодар », думаю, поборется. Но такой прям явный претендент – это «Зенит ». По «Спартаку » ничего не могу сказать, – сказал полузащитник «Локомотива».