Руденко о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Зенит» – явный претендент, «Краснодар» поборется, «Локомотив». По «Спартаку» не могу сказать»
Александр Руденко назвал претендентов на чемпионство в новом сезоне Мир РПЛ.
– Кого из команд РПЛ видите основными претендентами на чемпионство в РПЛ?
– «Локомотив». «Зенит», они хорошо укрепляются. «Краснодар», думаю, поборется. Но такой прям явный претендент – это «Зенит». По «Спартаку» ничего не могу сказать, – сказал полузащитник «Локомотива».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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