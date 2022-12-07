Единственный открытый гей из Катара прокомментировал высказывания главы ФИФА.

– Что вы думаете о речи президента ФИФА Джанни Инфантино, в которой он заявил, что чувствует себя геем, женщиной, рабочим-иммигрантом?

– Я разозлился, потому что это крайне неуважительно. Если бы он хоть немного сопереживал этим людям, то прислушался бы к ним. Он бы услышал то, о чем говорю сейчас я. И пренебрежительные аналогии [об издевательствах из-за рыжих волос] не стал бы проводить.

– Несмотря на злость из-за ЧМ-2022, вы создали в соцсетях профиль с призывами болеть, проявлять страсть.

– Я стараюсь не сердиться, стараюсь посылать другие сигналы. Но меня беспокоит то, как к нам будут относиться, когда объективы камер будут смотреть в другую сторону, когда вы все уедете. Потому что внутри страны уже говорят о том, чтобы вычистить все западное. После чемпионата мира ситуация [для ЛГБТ] ухудшится, и одна из главных моих целей – говорить об этом.

– Какова роль религии во всей этой истории?

– У разных представителей ЛГБТ в Катаре разные религиозные взгляды, верно? Некоторые религиозны и радикальны, некоторые – нет. Сам я не очень религиозен.

Мы знаем, что требование полного одобрения и принятия ЛГБТ-ценностей противоречит ценностям мусульман. Но похищения, пытки, психологическое давление, разделение семей, насильственное обследование половых органов – все это тоже не имеет отношения к исламу, противоречит мусульманской системе. Но все это делается режимом тайно, незаметно.

– Есть ли к туристам, к тем, кто приехал на футбол, более толерантное отношение?

– Да, оно распространяется на приезжих, но не на катарцев. Мне в Катаре не рады, я не был бы там в безопасности. В то же время я знаю, что во время на людей они охотиться не будут, – сказал Нас Мохамед, врач, получивший убежище в США в 2017 году.

Единственный открытый гей-катарец о ЧМ-2022: «Неправильно проводить турнир в Катаре, имея такую ситуацию с ЛГБТ. Местные жертвы страдают от ПТСР»

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