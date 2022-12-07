Матыцин о сокращении лимита: «Решение пойдет во благо российского хоккея. Не вижу критичных барьеров для развития КХЛ»
Министр спорта РФ объяснил решение ужесточить лимит на легионеров в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
«Мы всегда руководствуемся мнением экспертного сообщества, Федерации хоккея России и настоящей ситуации в российском спорте.
Мы считаем, что данное решение пойдет во благо развития российского хоккея и усиления конкуренции среди наших хоккеистов.
Не вижу каких‑то критичных барьеров для развития КХЛ при снижении лимита до трех», – заявил Олег Матыцин.
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