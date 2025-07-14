«Динамо» ведет переговоры о трансфере Рубенса из «Атлетико Минейро». Бразильцы хотят 9 млн евро за хавбека, москвичи пытаются сбить цену (Иван Карпов)
«Динамо» интересен полузащитник «Атлетико Минейро».
Московский клуб ведет переговоры о трансфере Рубенса, сообщает инсайдер Иван Карпов. Стороны еще не пришли к компромиссу, но общение продвигается позитивно.
Бразильцы хотят получить 9 миллионов евро за 24-летнего футболиста, но бело-голубые пытаются сбить цену.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Рубенс провел 13 матчей и забил 1 гол.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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