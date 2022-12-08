Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас

названа The Guardian главным фаворитом .

Среди всех четвертьфиналистов шансы команды Тите на чемпионство оцениваются как самые высокие. На втором месте Франция, на третьем – (авторы рейтинга объясняют это в том числе тем, что форвард был переведен в запас).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. ;

3. Португалия;

4. Англия;

5. Аргентина;

6. Нидерланды;

7. Марокко;

8. Хорватия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ