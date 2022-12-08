Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас
Сборная Бразилии названа The Guardian главным фаворитом ЧМ-2022.
Среди всех четвертьфиналистов шансы команды Тите на чемпионство оцениваются как самые высокие. На втором месте Франция, на третьем – Португалия (авторы рейтинга объясняют это в том числе тем, что форвард Криштиану Роналду был переведен в запас).
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Бразилия;
2. Франция;
3. Португалия;
4. Англия;
5. Аргентина;
6. Нидерланды;
7. Марокко;
8. Хорватия.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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