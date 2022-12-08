Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас

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Сборная Бразилии названа The Guardian главным фаворитом ЧМ-2022.

Среди всех четвертьфиналистов шансы команды Тите на чемпионство оцениваются как самые высокие. На втором месте Франция, на третьем – Португалия (авторы рейтинга объясняют это в том числе тем, что форвард Криштиану Роналду был переведен в запас).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Франция;

3. Португалия;

4. Англия;

5. Аргентина;

6. Нидерланды;

7. Марокко;

8. Хорватия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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