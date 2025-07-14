Экс-защитник «Реала» Вальехо перешел в «Альбасете» из Сегунды. Контракт – на 2 года
Хесус Вальехо стал игроком «Альбасете».
Клуб объявил о подписании бывшего защитника «Реала» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два сезона.
«Альбасете» выступает в Сегунде – втором по силе испанском дивизионе.
Вальехо покинул «Реал» в конце прошлого сезона – спустя 10 лет после перехода. В составе мадридцев он сыграл в пяти сезонах, остальное время провел в аренде. В «Реале» он завоевал 13 трофеев.
Фото: https://www.albacetebalompie.es/
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Альбасете»
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