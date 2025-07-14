Экс-защитник «Реала» Вальехо перешел в «Альбасете» из Сегунды. Контракт – на 2 года

Хесус Вальехо стал игроком «Альбасете».

Клуб объявил о подписании бывшего защитника «Реала » на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два сезона.

«Альбасете » выступает в Сегунде – втором по силе испанском дивизионе.

Вальехо покинул «Реал» в конце прошлого сезона – спустя 10 лет после перехода. В составе мадридцев он сыграл в пяти сезонах, остальное время провел в аренде. В «Реале» он завоевал 13 трофеев.

Фото: https://www.albacetebalompie.es/