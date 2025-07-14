«Челестини – футбольный человек, это уже огромный плюс в его копилку». Мостовой о тренере ЦСКА
Александр Мостовой назвал Фабио Челестини футбольным человеком.
ЦСКА в первом матче под руководством швейцарского специалиста выиграл Суперкубок России, одержав победу над «Краснодаром» – 1:0.
«Огромный плюс, что Челестини в прошлом играл в футбол. Я даже нашел фотографию недавно, как мы их обыграли, а он выступал в составе сборной Швейцарии. Челестини – футбольный человек, это уже огромный плюс в его копилку.
Он сделал Кругового вингером? Это обычная футбольная расстановка. Если качества игрока позволяют, почему бы и нет. У ЦСКА одна из лучших оборон, поэтому Круговой может пригодится и спереди. Когда он еще был в «Зените», уже тогда было видно, что он способен быть основным игроком любой команды РПЛ и сборной», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости