Месси 4-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 10-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»

Лионель Месси признан лучшим футболистом игрового дня в МЛС.

Нападающий «Интер Майами » получил одну награду по итогам 23-го и 24-го игровых дней в североамериканской лиге.

10 июля аргентинец сделал дубль в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), а 13-го забил два гола «Нэшвиллу» (2:1).

Таким образом, Месси 4-й раз в текущем сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Всего это 10-я такая награда Лео за его карьеру в «Интер Майами». Он выступает в МЛС с 2023 года.

Ранее всего пять игроков выигрывали этот приз 10 раз или более.