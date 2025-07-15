Месси 4-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 10-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
Лионель Месси признан лучшим футболистом игрового дня в МЛС.
Нападающий «Интер Майами» получил одну награду по итогам 23-го и 24-го игровых дней в североамериканской лиге.
10 июля аргентинец сделал дубль в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), а 13-го забил два гола «Нэшвиллу» (2:1).
Таким образом, Месси 4-й раз в текущем сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Всего это 10-я такая награда Лео за его карьеру в «Интер Майами». Он выступает в МЛС с 2023 года.
Ранее всего пять игроков выигрывали этот приз 10 раз или более.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интер Майами»
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