Карлик с вечеринки Ямаля о недовольстве ассоциации людей с карликовостью: «Почему мы не можем развлекать? Они хотят запретить работу, которая нам нравится, не предлагая другую»

Карлик, участвовавший в вечеринке Ламина Ямаля, недоволен заявлением ассоциации.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Вот уже несколько лет эти люди вредят нам. Они хотят запретить работу, которая нам нравится, и ни разу не предлагали работу или курсы тем, кого это касается. Мы работаем в сфере развлечений. Почему мы не можем этого делать? Из-за нашего физического состояния?

Новая глава [ассоциации] закомплексована и хочет обмануть нас, всех остальных», – сказал один из четырех артистов с карликовостью, участвовавших в вечеринке, пожелавший остаться анонимным.

Карлик, участвовавший в вечеринке Ямаля: «Никто не проявил к нам неуважения. Дайте нам спокойно работать, мы нормальные люди, не цирковые обезьянки»