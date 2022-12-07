Инфантино о ЧМ-2022: «Лучший в истории групповой этап чемпионата мира. Великолепные матчи»
Джанни Инфантино высоко оценил групповой этап ЧМ-2022 в Катаре.
«Я видел все матчи, и, если говорить максимально просто и ясно, это был лучший групповой этап футбольного чемпионата мира в истории. Очень многообещающе для оставшейся части турнира.
Матчи были великолепного качества, проходили они на прекрасных стадионах. Публика тоже оказалась невероятной. В среднем более 51 тысячи человек», – сказал президент ФИФА.
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