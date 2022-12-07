Родри после вылета в 1/8: «Марокко вообще ничего не предложило! Они ничего не сделали. Просто сели в оборону»

Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал игру Марокко.

В матче 1/8 финала сборная Испании проиграла Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) в серии пенальти.

Унаи Симон отбил 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу.

«Марокко вообще ничего не предложило! В этих словах нет неуважения.

Они ничего не сделали по ходу матча. Они просто ждали возможность выбежать в контратаку. Они сели в оборону и пытались выбежать в контратаку!» – сказал хавбек сборной Испании и .

Испания переписывает наши представления о трусости. Вылетели с позиционным антифутболом

Владение Испании с Марокко (75%) = бесполезность. Три доказательства

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ