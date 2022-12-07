Родри после вылета в 1/8: «Марокко вообще ничего не предложило! Они ничего не сделали. Просто сели в оборону»
Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал игру Марокко.
В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Испании проиграла Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) в серии пенальти.
Унаи Симон отбил 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу.
«Марокко вообще ничего не предложило! В этих словах нет неуважения.
Они ничего не сделали по ходу матча. Они просто ждали возможность выбежать в контратаку. Они сели в оборону и пытались выбежать в контратаку!» – сказал хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити».
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