Роналду опроверг, что переходит в «Аль-Наср»: «Это неправда»
Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что перейдет в «Аль-Наср».
Ранее испанская газета Marca сообщила, что форвард с 1 января присоединится к саудовскому клубу и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
«Нет, это неправда. Неправда», – сказал нападающий сборной Португалии после игры 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1), в которой он провел на поле 17 минут.
Журналист Фабрицио Романо добавляет, что у Роналду действительно есть предложение от «Аль-Насра», но согласия на переход он пока не дал.
Сообщалось, что Криштиану хочет дождаться предложения от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
37-летний нападающий забил 4 гола (2 – с пенальти) в 22 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии. Его полную статистику можно найти здесь.
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