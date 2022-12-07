Роналду опроверг, что переходит в «Аль-Наср»: «Это неправда»

опроверг информацию о том, что перейдет в «Аль-Наср».

Ранее испанская газета Marca сообщила, что форвард с 1 января присоединится к саудовскому клубу и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

«Нет, это неправда. Неправда», – сказал нападающий сборной после игры 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1), в которой он провел на поле 17 минут.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что у Роналду действительно есть предложение от , но согласия на переход он пока не дал.

Сообщалось, что Криштиану хочет дождаться предложения от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

37-летний нападающий забил 4 гола (2 – с пенальти) в 22 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии. Его полную статистику можно найти здесь.

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