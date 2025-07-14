«Вильярреал» хочет арендовать Лунина. Клуб связался с «Реалом», переговоры – на ранней стадии

Андрей Лунин может перейти в «Вильярреал».

Клуб связался с «Реалом », чтобы обсудить возможность перехода 26-летнего вратаря, сообщил журналист Маттео Моретто в эфире DAZN.

Стороны обсуждают возможную аренду игрока, переговоры пока находятся на ранней стадии. Мадридцы могут согласиться опустить Лунина , чтобы он получал больше игровой практики.

Также «Вильярреалу » интересен Пау Лопес из «Жироны».