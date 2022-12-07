Сестра Роналду Элма: «Криштиану запомнится навеки. Прошу 1% ничтожеств и лицемеров закрыть рты»

Элма Авейру, сестра , выступила в защиту капитана сборной Португалии.

«Вперед, Португалия! Роналду был на скамейке – здорово получить отдых и дать другим возможность стать частью событий.

Мы победили, и это хорошо. Настало время подумать о следующем матче.

Я лишь хочу попросить 1% ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку, из которой вы едите.

Поддержите Португалию, кто бы ни играл. Португалия – это команда, а не один Роналду. Уважайте ее, уважайте тренера и, главное, уважайте Роналду. Он запомнится навеки, его достижения никогда не будут забыты.

Я горжусь тобой за все, чем ты являешься и что представляешь в этом мире, брат. Продолжай быть собой, а другие – это другие», – написала .

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