Корнеев о российских игроках, которые могли бы перейти в «Барсу»: «Тюкавин, 100%. Головин мог бы»

Игорь Корнеев назвал российских футболистов, способных играть в «Барселоне».

– Из наших действующих игроков кого‑то вы представляете в «Барселоне» в обозримом будущем?

– Я думаю, Тюкавин мог бы играть, 100%. Головин мог бы, да. По качествам в данный момент – Головин и Тюкавин, – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Барселоны».