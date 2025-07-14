Корнеев о российских игроках, которые могли бы перейти в «Барсу»: «Тюкавин, 100%. Головин мог бы»
Игорь Корнеев назвал российских футболистов, способных играть в «Барселоне».
– Из наших действующих игроков кого‑то вы представляете в «Барселоне» в обозримом будущем?
– Я думаю, Тюкавин мог бы играть, 100%. Головин мог бы, да. По качествам в данный момент – Головин и Тюкавин, – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Барселоны».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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