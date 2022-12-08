Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной» – 2-й гол в сезоне, передача и драка с Кэссианом
Клим Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной».
Форвард «Эдмонтона» отметился голом, передачей и дракой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (8:2).
В первом периоде россиянин ассистировал Дереку Райану, в третьем – забил с его передачи и подрался с бывшим игроком «Ойлерс» Заком Кэссианом в концовке. Этот бой стал для Клима вторым в НХЛ.
В активе Костина 3 (2+1) очка в 11 матчах сезона при полезности «+1» и 11 минутах штрафа.
Сегодня нападающий (11:18, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 3 силовых приема.
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