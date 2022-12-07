Губерниев – Вяльбе: «Ау, где деньги, Зин? Где трансляции? Поймать рыбку в мутной воде не получилось»

прокомментировал новость о том, что у компании «Телеспорт» нет прав на показ соревнований Кубка России по лыжным гонкам, поэтому гонки не транслируют.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат «Телеспорту».

«Ой, как интересно... После того, как я единственный в стране поднял шум – началась движуха!

Права ФЛГР продала «Телеспорту»! По цене много выше рынка, я знаю примерную сумму! И теперь вот такой поворот! Елена Валерьевна, ау? P.S. – а где деньги, Зин?

Где трансляции? Поймать рыбку в мутной воде не получилось...

Пока живут на свете любители лыжных гонок, обманом жить им (ФЛГР), стало быть, с руки...

А в биатлоне все отлично! СБР – молодцы, «Матч ТВ» – короли! Ибо уважаем и любим болельщиков! Особенно любит один скромный комментатор!

Милые любители лыжных гонок, ну теперь-то вы поняли, что вас просто водят за нос!? Обманывают вас и спортсменов! Нагло врут! Да здравствует разбитое корыто...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?