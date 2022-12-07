Рамуш о Роналду: «Он мой ориентир, капитан и лидер команды. Многие из нас считают его кумиром»

Гонсалу Рамуш высказался о партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Даже во сне не мог себе представить, что буду играть в стартовом составе в плей-офф [чемпионата мира]. Что касается моих ожиданий, то нам нужно просто играть один матч за другим. Сейчас мы готовимся к и не думаем ни о каких других играх.

Криштиану Роналду – наш лидер. Он капитан, лидер, и мы всегда с нетерпением ждем возможности играть бок о бок с ним. Он мой ориентир, кумир многих из нас. Криштиану Роналду, [Роберт] Левандовски и [Златан] Ибрагимович – мои образцы для подражания», – сказал нападающий «Бенфики» и сборной Португалии.

, оформивший хет-трик в матче 1/8 финала против сборной (6:1), был признан лучшим игроком матча. Криштиану Роналду вышел на замену на 73-й минуте матча при счете 5:1.

Рамуш о выходе вместо Роналду: «Он поговорил со мной, все хорошо. Он капитан и старается помочь»

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