Сестра Роналду – Криштиану: «Некоторые португальцы мелочны. Они проклинают, высказывают обиды и неблагодарность. Мы с тобой до смерти»

Сестра Криштиану Роналду эмоционально высказалась о его положении в сборной Португалии.

«Португалия победила. Слава Богу. Сверкнули новые таланты. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да!

Болельщики выкрикивали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выигрывала... И не только я говорю об этом. Весь мир смотрел... Почему все так??? Я рада, что Португалия выиграла... (Я видела много побед Португалии).

И даже это не умаляет мелочность многих представителей португальского народа. Это неправильно, потому что они продолжают проклинать, высказывать обиды и неблагодарность. Очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране... Очень грустно.

И Я ТАК ЭТОГО ХОТЕЛА.

Я так хотела, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной, сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали бы, что все хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда он поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались (вы никогда не узнаете, как сильно).

Приходи домой. Он там, где понимают тебя, где принимают тебя. Так было всегда. Там, где ты получаешь всю благодарность. А не неблагодарность.

Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Я так хотела... Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо», – написала в инстаграме, выложив фото Криштиану на скамейке запасных сборной .

«Заслужили хотя бы чуть сыграть без Роналду». Криштиану нужен тысячам индусов, но не португальцам

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ