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Глебов о ЦСКА при Челестини: «Нам запретили есть мясо. Многие правила ужесточились. Все это принесет пользу, надеюсь»

Кирилл Глебов рассказал, что изменилось в ЦСКА после прихода Фабио Челестини.

– Насколько поменялся ЦСКА после прихода Фабио Челестини?

– Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают.

Нам запретили есть мясо – это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу, – сказал полузащитник ЦСКА.

Круговой о работе с экс-диетологом Роналду в ЦСКА: «Очень сложно. Он все запрещает, мясо запрещает, именно говядину, готов убрать ее вообще»

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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