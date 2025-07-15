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Дзюба под постом Слуцкого о 20-летии тренерской карьеры: «Голос нежный, добрый. Куда все пропало?»

Артем Дзюба потроллил Леонида Слуцкого в соцсетях.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» выложил пост, посвященный 20-летней годовщине начала своей тренерской карьеры. Среди опубликованных материалов было архивное видео первого интервью Слуцкого в качестве главного тренера «Москвы».

«Какой голос нежный, добрый... Куда все это пропало?» – написал в комментариях форвард «Акрона».

Скриншот: инстаграм Леонида Слуцкого

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
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