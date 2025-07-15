Дзюба под постом Слуцкого о 20-летии тренерской карьеры: «Голос нежный, добрый. Куда все пропало?»
Артем Дзюба потроллил Леонида Слуцкого в соцсетях.
Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» выложил пост, посвященный 20-летней годовщине начала своей тренерской карьеры. Среди опубликованных материалов было архивное видео первого интервью Слуцкого в качестве главного тренера «Москвы».
«Какой голос нежный, добрый... Куда все это пропало?» – написал в комментариях форвард «Акрона».
Скриншот: инстаграм Леонида Слуцкого
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
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