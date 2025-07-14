Аморим, Бруну и Далот возложили цветы у «Энфилда» в память о Жоте и его брате: «С глубочайшими соболезнованиями от всего «Манчестер Юнайтед»

Представители «Манчестер Юнайтед» почтили память Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим и португальские игроки манкунианцев Бруну Фернандеш и Диогу Далот возложили цветы к мемориалу у стены «Энфилда ».

«Покойтесь с миром, Диогу и Андре. С глубочайшими соболезнованиями от всего «Манчестер Юнайтед», – говорится в записке на венке.

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба