Аморим, Бруну и Далот возложили цветы у «Энфилда» в память о Жоте и его брате: «С глубочайшими соболезнованиями от всего «Манчестер Юнайтед»
Представители «Манчестер Юнайтед» почтили память Диогу Жоты.
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим и португальские игроки манкунианцев Бруну Фернандеш и Диогу Далот возложили цветы к мемориалу у стены «Энфилда».
«Покойтесь с миром, Диогу и Андре. С глубочайшими соболезнованиями от всего «Манчестер Юнайтед», – говорится в записке на венке.
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Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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