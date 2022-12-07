Португальский журналист о Роналду: «Он как мешок, не защищается и не бежит. Его волнуют только личные рекорды, без него мы играли как одна команда»

Португальский журналист Флавио Микель Силва резко высказался о .

«Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от . Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть. Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который открыл счет и стал в итоге лучшим игроком матча. Все были счастливы, потому что играли как одна команда, без игрока, которого волнуют исключительно личные рекорды.

Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не говорит о том, что он самый молодой автор хет-трика в матче плей-офф ЧМ со времен… . Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера.

Дойдет ли такая Португалия до финала ЧМ? Я не могу вспомнить последний матч на чемпионате Европы или мира, когда наша сборная играла бы так же вдохновенно, как вчера. Однако, при отвратительной игре, португальцы умудрилась взять Евро-2016. Кто его знает, может, похожая история повторится и на этом чемпионате мира», – сказал Силва.

В матче 1/8 финала против сборной (6:1) Криштиану Роналду вышел на замену на 73-й минуте матча, при счете 5:1 в пользу сборной Португалии.

Роналду с улыбкой ответил на вопрос, счастлив ли он после 6:1: «Конечно. Португалия победила»