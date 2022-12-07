«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год

«Локомотив» отдал Педриньо в аренду бразильскому .

Сделка вступил в силу 1 января 2023-го, срок аренды – год.

Напомним, бразилец присоединился к «Локо» в сентябре этого года. Московский клуб прибрел его у за 5+1 млн евро.

В бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.

На поле он в последний раз выходил 22 октября. Подробная статистика футболиста – здесь.

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