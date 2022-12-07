Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

Полузащитник «Реала» объявил, что больше не будет выступать за национальную команду.

«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года. Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», – написал Азар.

На счету хавбека 126 матчей и 33 гола за сборную Бельгии.

Азар был капитаном национальной команды на ЧМ-2022. Бельгия не вышла из группы с Марокко, Хорватией и Канадой на этом турнире.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

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