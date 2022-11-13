Победы «Спартака» и «Зенита», неудачи «Ман Сити» и «Челси», серия поражений СКА, Перейра – чемпион UFC, Туктамышева лидирует на Гран-при России и другие новости

1. «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби (2:1) благодаря очередному голу Промеса и мячу Пруцева. Красно-белые не проигрывают 11 матчей подряд, а у железнодорожников 8 поражений и 1 победа за 10 последних матчей Мир РПЛ.

«Зенит» победил «Торпедо» на выезде (2:0), Клаудиньо забил и сделал ассист, выйдя на замену. Москвичи при Талалаеве проиграли 5-й матч подряд в РПЛ, общий счет – 0:7. А петербуржцы продлили серию без поражений в играх с московскими командами в РПЛ до 20 матчей.

«Ростов» одержал 3-ю победу подряд в РПЛ, обыграв «Крылья Советов» – 3:1. Полоз забил победный гол с пенальти – 11-го для ростовчан в этом чемпионате и 6-го, заработанного Комличенко. «Урал» победил «Факел» – 2:0. У екатеринбуржцев при Гончаренко 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах.

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 2-м месте, «Зенит» лидирует с отрывом в 6 очков, «Ростов» – 3-й.

2. «Манчестер Сити» дома внезапно уступил «Брентфорду» (1:2), потерпев первое поражение за 7 матчей. «Челси» тоже проиграл, но уже чуть менее неожиданно – «Ньюкаслу» (0:1). У «синих» 4 поражения в 5 последних матчах. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» благодаря дублю Нуньеса– 3:1, а «Арсенал» был сильнее «Вулверхэмптона» – 2:0.

По итогам тура «Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 5 очков. Все итоги дня в АПЛ – здесь.

3. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Монреалю» (4:5 ОТ), Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне. «Айлендерс» одолели «Коламбус» (4:3 ОТ), Сорокин одержал 7-ю победу в сезоне, Чинахов сделал передачу. «Сент-Луис» прервал серию «Вегаса» из 9 побед подряд (3:2), Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, Акатьева – 2-я, Муравьева – 3-я, Зинина – 4-я. У мужчин Коляда выиграл короткую программу, Гуменник – 2-й, Семененко – 3-й.

В соревновании пар Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Хабибуллина и Княжук – 2-е. Ритм-танец выиграли Кагановская и Ангелопол, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и.

5. НБА. Трипл-дабл Дончича с 42 очками помог «Далласу» обыграть «Портленд», «Бостон» обыграл «Детройт» (Тейтум – 43+10), одержав 6-ю победу подряд и другие результаты.

6. В КХЛ СКА впервые при Ротенберге проиграл 3-й матч подряд – «Сибири» (2:3). «Торпедо» обыграло «Сочи» в гостях (5:3), «Куньлунь» забил 7 голов «Нефтехимику» (7:4). Все результаты дня – тут.

7. «Бавария» выиграла 10-й матч подряд, победив «Шальке» (2:0), «Лейпциг» обыграл «Вердер», «Байер» победил «Штутгарт». Остальные результаты тура Бундеслиги можно изучить здесь.

8. В Серии А «Наполи» продлил серию побед до 11 матчей, обыграв «Удинезе» (3:2), «Болонья» разгромила «Сассуоло» (3:0), «Сампдория» уступила «Лечче» (0:2).

9. UFC 281. Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом в среднем весе. В дуэли топовых легковесов Дастин Порье победил Майкла Чендлера удушающим приемом.

У женщин Вейли Чжан вернула титул в минимальном весе, победив Карлу Эспарзу удушающим приемом. Все результаты вечера – здесь.

10. Гран-при «Формулы-1» в Сан-Паулу. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й.

11. Криштиану Роналду не полетел с «МЮ» в Лондон и пропустил сегодняшнюю тренировку перед игрой с «Фулхэмом».

12. Трансферные новости. «Зенит» хочет включить защитника «Коринтианс» Ренана в трансфер Алберто, стороны ведут переговоры. ЦСКА интересуется вингером «Партизана» Терзичем. Тилеманс договорился с «Арсеналом», летом хавбек может уйти из «Лестера» бесплатно.

13. Сборные Южной Кореи и Саудовской Аравии объявили состав на ЧМ-2022. Сон Хын Мин едет на турнир, несмотря на недавнюю травму.

14. «Золотой мяч» Карима Бензема показали заключенным в крупнейшей тюрьме Франции.

15. Квинси Промес и Мемфис Депай записали рэп и снялись в клипе. Полузащитник «Спартака» в треке говорит следующее: «Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?»

16. Команда Александра Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы.

Цитаты дня.

Президент «Урала» – Родниной: «Футбол – самый популярный вид спорта. Спросите на улице про фигуристов – человека 3-4 знают о них»

Ренат Лайшев: «Футболисты заплачут от зависти, если узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы. Это еще один показатель, почему фигурное катание популярнее»

Магуайр о критике: «Люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций. Нам больно, когда мы играем не очень хорошо»

Алена Косторная: «Хочется кататься долго и красиво. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет история, как у Костнер»

Педри: «Месси заслужил победу на ЧМ. Если Испания не выиграет, пусть Лео победит с Аргентиной»

Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу. Игра «Барсы» казалась такой простой, что все хотели ее копировать»