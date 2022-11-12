Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Эгриси Медиалига GOATS SD Family Fight Nights Наши Парни Watch TV МФК Рубин Медиафутбол

Команда Александра Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге.

Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса. В начале августа бывший полузащитник «Спартака» и сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.  

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).

Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против GOATS, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.

В последнем туре регулярного сезона команда под руководством Мостового сыграла вничью с «Деньгами» (1:1) и завершила выступление на турнире на последнем месте.

Статистика Мостового тренера: матчей – 8, побед – 2, ничьих – 2, поражений – 4, разница мячей – 8:11.

Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0 

Fight Nights – «Эгриси»– 1:0 

Fight Nights – SD Family – 1:2 

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2 

Fight Nights – Watch TV – 3:4

Fight Nights – 2Drots – 0:0

Fight Nights – GOATS – 1:2

Fight Nights – «Деньги» – 1:1

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные