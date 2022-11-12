Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы
Команда Александра Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге.
Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса. В начале августа бывший полузащитник «Спартака» и сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.
В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).
Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против GOATS, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.
В последнем туре регулярного сезона команда под руководством Мостового сыграла вничью с «Деньгами» (1:1) и завершила выступление на турнире на последнем месте.
Статистика Мостового тренера: матчей – 8, побед – 2, ничьих – 2, поражений – 4, разница мячей – 8:11.
Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0
Fight Nights – «Эгриси»– 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2
Fight Nights – Watch TV – 3:4
Fight Nights – 2Drots – 0:0
Fight Nights – GOATS – 1:2
Fight Nights – «Деньги» – 1:1
Следим дальше за развитием карьеры Мостового.
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