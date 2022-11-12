Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы

Команда Александра Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге.

Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса. В начале августа бывший полузащитник и сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).

Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против GOATS, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.

В последнем туре регулярного сезона команда под руководством Мостового сыграла вничью с «Деньгами» (1:1) и завершила выступление на турнире на последнем месте.

Статистика Мостового тренера: матчей – 8, побед – 2, ничьих – 2, поражений – 4, разница мячей – 8:11.

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – – 1:2

Fight Nights – – 0:2

Fight Nights – – 3:4

Fight Nights – 2Drots – 0:0

Fight Nights – – 1:2

Fight Nights – «Деньги» – 1:1

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.