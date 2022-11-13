Трипл-дабл Луки Дончича с 42 очками помог «Далласу» обыграть «Портленд»
Лидер «Далласа» Лука Дончич оформил свой третий трип-дабл в нынешнем сезоне, набрав 42 очка, сделав 13 подборов и 10 передач в победном домашнем матче против «Портленда» (117:112).
Словенский разыгрывающий набрал 30 или более очков в 10-й раз в 12 матчах.
Дончич реализовал 13 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 15 из 18 с линии штрафных. Также на его счету 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери за 38 минут игрового времени.
На счету 23-летнего словенца 49 трипл-даблов за карьеру. Он проводит пятый сезон в лиге.
Самым результативным в составе «Портленда» стал Джерами Грант, который набрал 37 очков и сделал 6 подборов. Дэмиан Лиллард добавил 29 очков, 12 передач и 7 подборов.
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