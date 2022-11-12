высказался о критике в адрес футболистов.

«На самом деле мне не нравится жалеть себя, но иногда трудно не зацикливаться.

Я думаю, люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций, но, конечно, они у нас есть.

Нам больно, мы разочаровываемся, когда играем не очень хорошо», – сказал защитник в интервью The Times.

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