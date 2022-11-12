Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Акопова и Рахманин покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Никита Рахманин Карина Акопова Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Варвара Черемных Даниил Бутенко Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

12 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

6. Карина Акопова – Никита Рахманин

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов

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