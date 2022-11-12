Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Акопова и Рахманин покажут короткие программы

12 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

6. Карина Акопова – Никита Рахманин

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов