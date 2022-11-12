Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
12 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Пары
Короткая программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. Карина Акопова – Никита Рахманин
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов
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