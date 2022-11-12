Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2022. Все игроки – из местного чемпионата

Теги Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Салман Аль-Фарадж Эрве Ренар Салех Аль-Шехри Салем Аль-Досари Фахад Аль-Муваллад Яссер Аль-Шахрани Мохаммед Аль-Брейк Али Аль-Булайхи Рияд Шарахили Мохаммед Аль-Овайс Хаттан Бахебри Абдулла Маду Султан Аль-Ганам Сами Аль-Наджи Абдуррахман Аль-Обод Фирас Аль-Брейкан Хассан Томбакти Абдулела Аль-Амри Мохаммед Аль-Ями Али Аль-Хассан Сауд Абдельхамид Абха Наваф Аль-Акиди Хайтам Ассири Футбол

Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022.

Главный тренер Эрве Ренар включил в заявку 26 футболистов:

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Ями («Аль-Ахли Джидда»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср Эр-Рияд»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Брейк («Аль-Хилаль»), Али Аль-Булайхи («Аль-Хилаль»), Сауд Абдельхамид («Аль-Хилаль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулла Маду («Аль-Наср Эр-Рияд»), Хассан Томбакти («Аль-Шабаб Эр-Рияд»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хилаль»), Мохаммед Канно («Аль-Хилаль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хилаль»), Нассер Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб Эр-Рияд»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб Эр-Рияд»), Сами Аль-Наджи («Аль-Наср Эр-Рияд»), Али Аль-Хассан («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдуррахман Аль-Обод («Аль-Иттихад Джидда»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хилаль»), Хайтам Ассири («Аль-Ахли Джидда»).

На турнире в Катаре Саудовская Аравия сыграет в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

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