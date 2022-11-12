Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2022. Все игроки – из местного чемпионата

Стал известен состав сборной на .

Главный тренер включил в заявку 26 футболистов:

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Ями («Аль-Ахли Джидда»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср Эр-Рияд»).

Защитники: («Аль-Хилаль»), («Аль-Хилаль»), («Аль-Хилаль»), («Аль-Хилаль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдулла Маду («Аль-Наср Эр-Рияд»), Хассан Томбакти («Аль-Шабаб Эр-Рияд»).

Полузащитники: («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хилаль»), Мохаммед Канно («Аль-Хилаль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хилаль»), Нассер Аль-Досари («Аль-Хилаль»), («Аль-Шабаб Эр-Рияд»), Хаттан Бахебри ( -Рияд»), ( -Рияд»), Али Аль-Хассан («Аль-Наср Эр-Рияд»), Абдуррахман Аль-Обод («Аль-Иттихад Джидда»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри ( ), Хайтам Ассири («Аль-Ахли Джидда»).

На турнире в Катаре Саудовская Аравия сыграет в группе с , и Польшей.