Гран-при Сан-Паулу-2022. Стартовый порядок спринта. Начало заезда – в 22:30

В субботу, 12 ноября, состоится спринт на Гран-при Сан-Паулу, который определит стартовый порядок основной гонки. Начало заезда – в 22:30 по московскому времени.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

12 ноября 2022 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Кевин Магнуссен («Хаас»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Шарль Леклер («Феррари»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»)

20. Мик Шумахер («Хаас»)

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