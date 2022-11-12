«Крылья Советов» уступили «Ростову» – 1:3. Полоз забил победный гол с пенальти

обыграл «Крылья Советов» (3:1) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За гостей забили , с пенальти, а также . У хозяев отличился .

«Ростов» набрал 35 очков и до матча «Спартака» (33) занимает второе место. «Крылья» идут на 11-м месте, имея 20 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ