«Крылья Советов» уступили «Ростову» – 1:3. Полоз забил победный гол с пенальти
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За гостей забили Данил Глебов, Дмитрий Полоз с пенальти, а также Максим Осипенко. У хозяев отличился Владислав Шитов.
«Ростов» набрал 35 очков и до матча «Спартака» (33) занимает второе место. «Крылья» идут на 11-м месте, имея 20 баллов.
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Овсянников, Фернандо, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Ежов (Соколов, 89), Пиняев, Витюгов (Якуба, 63), Коваленко (Бабкин, 83), Рахманович (Цыпченко, 63), Шитов (Чиркович, 83).
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Тугарев (Байрамян, 61), Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 90), Комличенко (Голенков, 78), Полоз (Миронов, 79).
- Предупреждения:
- Ежов (39), Рахманович (45), Байрамян (72), Солдатенков (75), Цыпченко (84).
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