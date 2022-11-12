«Крылья Советов» уступили «Ростову» – 1:3. Полоз забил победный гол с пенальти

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«Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За гостей забили Данил ГлебовДмитрий Полоз с пенальти, а также Максим Осипенко. У хозяев отличился Владислав Шитов.

«Ростов» набрал 35 очков и до матча «Спартака» (33) занимает второе место. «Крылья» идут на 11-м месте, имея 20 баллов.

Крылья Советов – Ростов 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
12 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Глебов, 0:2 – 38, пенальти Полоз, 1:2 – 73 Шитов, 1:3 – 75 Осипенко.
Крылья СоветовОвсянников, Фернандо, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Ежов (Соколов, 89), Пиняев, Витюгов (Якуба, 63), Коваленко (Бабкин, 83), Рахманович (Цыпченко, 63), Шитов (Чиркович, 83).
РостовПесьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Тугарев (Байрамян, 61), Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 90), Комличенко (Голенков, 78), Полоз (Миронов, 79).
Предупреждения:
Ежов (39), Рахманович (45), Байрамян (72), Солдатенков (75), Цыпченко (84).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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