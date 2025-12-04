Батраков об интересе из Саудовской Аравии: «120 миллионов – космические деньги. Предложение было, но гораздо меньше. Не рассматривал его»

Алексей Батраков: 120 млн долларов – космические деньги, мне предлагали меньше.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предложении от клуба из Саудовской Аравии.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил : «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем».

Позднее Владимир Кузьмичев уточнил : «Шпинев оговорился – было сказано, что готовы дать порядка 10 млн в год. Сделка даже не обсуждалась из-за позиции «Локомотива ».

– Было предложение из Саудовской Аравии?

– Предложение было, но не такое, о каком все читали первый раз. 120 миллионов – космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение, – сказал Батраков.