Батраков об интересе из Саудовской Аравии: «120 миллионов – космические деньги. Предложение было, но гораздо меньше. Не рассматривал его»
Алексей Батраков: 120 млн долларов – космические деньги, мне предлагали меньше.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предложении от клуба из Саудовской Аравии.
Ранее агент Вадим Шпинев заявил: «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем».
Позднее Владимир Кузьмичев уточнил: «Шпинев оговорился – было сказано, что готовы дать порядка 10 млн в год. Сделка даже не обсуждалась из-за позиции «Локомотива».
– Было предложение из Саудовской Аравии?
– Предложение было, но не такое, о каком все читали первый раз. 120 миллионов – космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение, – сказал Батраков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
