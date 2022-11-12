«Торпедо» – «Зенит». 0:1 – Малком забил на 70-й. Онлайн-трансляция

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«Зенит» играет в гостях с «Торпедо» в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Торпедо – Зенит 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 70 Малком.
ТорпедоБабурин, Самсонов (Лебеденко, 46), Ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Смольников, Рязанцев, Енин, Эркинов (Турищев, 46), Караев (Султонов, 46).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Алип, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой (Клаудиньо, 63), Малком, Сергеев (Кассьерра, 64).
Предупреждение:
Самсонов (43).

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