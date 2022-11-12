«Торпедо» – «Зенит». 0:1 – Малком забил на 70-й. Онлайн-трансляция
«Зенит» играет в гостях с «Торпедо» в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «Лужники»
- Гол:
- 0:1 – 70 Малком.
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Торпедо –
Бабурин, Самсонов (Лебеденко, 46), Ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Смольников, Рязанцев, Енин, Эркинов (Турищев, 46), Караев (Султонов, 46).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Алип, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой (Клаудиньо, 63), Малком, Сергеев (Кассьерра, 64).
- Предупреждение:
- Самсонов (43).
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