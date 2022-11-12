«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Фирмино, Салах, Нуньес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Фирмино, Салах, Нуньес.
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Саутгемптон –
Базуну, Белла-Кочап, Чалета-Цар, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа, Армстронг, Адамс.
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