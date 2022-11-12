«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Фирмино, Салах, Нуньес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

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«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
12 ноября, 18.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Фирмино, Салах, Нуньес.
СаутгемптонБазуну, Белла-Кочап, Чалета-Цар, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа, Армстронг, Адамс.

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