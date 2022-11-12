Президент «Урала» – Родниной: «Футбол – самый популярный вид спорта. Спросите на улице про фигуристов – человека 3-4 знают о них»
Президент «Урала» отреагировал на высказывание Ирины Родниной.
Депутат Госдумы РФ заявила, что профессиональные футбольные клубы не должны финансироваться государством.
«Она трехкратная олимпийская чемпионка. Но зачем она лезет в футбол?
Пусть она посмотрит, сколько приходят зрителей на футбольный матч и на соревнования по фигурному катанию. Пусть посмотрит рейтинги телевизионные. Футбол – это самый популярный вид спорта.
А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание? Выйдите на улицу и спросите у людей про фигуристов. Человека три-четыре знают о них», – сказал Григорий Иванов.
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