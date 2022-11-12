КХЛ. «Сибирь» выиграла у СКА, «Торпедо» в гостях у «Сочи», «Адмирал» победил «Трактор»

Теги Сибирь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Сибирь» обыграла СКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» победил «Трактор» (1:0), «Витязь» уступил «Автомобилисту» (1:4). 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Трактор 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 43 Гареев ()
Вратари: Серебряков 33/33 – Проскуряков 23/24.

 

Витязь – Автомобилист 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Дата проведения
12 ноября, 13.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Мэйсек (Да Коста, Эберт)
0:2 – 32 Романцев (Трямкин, Белоусов)
1:2 – 35 Попов (Абросимов)
1:3 – 52 Мэйсек (Кузнецов, Эберт)
1:4 – 60 Ли (Да Коста, Хрипунов)

 

Сибирь – СКА 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Чайковски (Бутузов, Мерфи)
1:1 – 22 Гусев (Никишин, Фальковский)
1:2 – 25 Жафяров (Воробьев, Хайруллин)
2:2 – 33 Бутузов (Пьянов, Бек)
3:2 – 39 Пьянов (Шаров)

 

Сочи – Торпедо
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Нефтехимик
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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