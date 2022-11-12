КХЛ. «Сибирь» выиграла у СКА, «Торпедо» в гостях у «Сочи», «Адмирал» победил «Трактор»
«Сибирь» обыграла СКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» победил «Трактор» (1:0), «Витязь» уступил «Автомобилисту» (1:4).
- Дата проведения
- 12 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
- 1:0 – 43 Гареев ()
- Вратари: Серебряков 33/33 – Проскуряков 23/24.
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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