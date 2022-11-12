«Зенит» хочет включить защитника «Коринтианс» Ренана в трансфер Алберто. Стороны ведут переговоры

хочет включать защитника «Коринтианс» в сделку по трансферу .

Клубы начали переговоры о полноценном трансфере нападающего, выступающего за бразильскую команду на правах аренды.

Петербуржцы хотят в рамках этой сделки получить права на 19-летнего защитника Роберта Ренана, сообщает BolaVip со ссылкой на Meu Timão.

не хотят отпускать Ренана. В качестве альтернативного варианта для «Зенита» называется имя 16-летнего нападающего Педро.

Переговоры между клубами находятся на ранней стадии и продолжатся в ближайшие дни.

Ренан провел 12 матчей за первую команду «Коринтианс», отдал 1 голевой пас и заработал 2 желтые карточки. У Педро 1 гол в 4 матчах за команду U20. Алберто забил 11 голов и отдал 2 передачи в 27 матчах за «Коринтианс».